Кубань лидирует среди аграрных регионов по сделкам ИЖС

Краснодарский край возглавил рейтинг аграрных регионов России по объему сделок с индивидуальным жилищным строительством в 2025 году, заняв второе место в целом по России после Московской области. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя департамента аналитики и данных компании М2 Дмитрия Смирнова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование охватило субъекты Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов, включая Ростовскую, Белгородскую, Тамбовскую и Волгоградскую области, Калмыкию, Ставропольский и Пермский края. На долю Кубани приходится 5% всех подобных операций в стране. В тройке лидеров также находятся Ростовская область с 3,4% сделок, Татарстан с 3,2% и Башкортостан с 2,9%.

По данным экспертов, плотность населения Краснодарского края в 2025 году достигла около 77 человек на кв. км, что почти в девять раз превышает средний российский показатель. Регион занимает третье место в России по общей численности населения и первое — по количеству сельских жителей. Высокий межрегиональный спрос на ИЖС в крае объясняется стремлением семей приобрести жилье в регионе с благоприятным климатом.

При расчете на одного сельского жителя показатели различаются: в Краснодарском крае — 34,6 сделки, в Ростовской области — 41,2, в Татарстане — 55,8. По сравнению с 2024 годом динамика покупок в большинстве регионов снизилась — на Кубани объем упал на 27%.

Алина Зорина