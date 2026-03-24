Бизнес уходит в кредит

Кредитная задолженность малого и среднего бизнеса Ставропольского края к февралю 2026 года превысила 167 млрд руб., увеличившись за год на 7,2%. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

Доля просроченной задолженности в портфеле МСП достигла 6,7%. По мнению регулятора, статистика демонстрирует продолжающийся рост долговой нагрузки корпоративного сектора региона в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

По данным министерства экономического развития Ставрополья, сектор малого и среднего предпринимательства на Ставрополье продолжает развиваться. Количество субъектов МСП в крае, включая плательщиков налога на профессиональный доход, достигло 350 тыс., прибавив за год 20%. Регион входит в топ-15 субъектов России по численности предпринимателей.

Основными направлениями деятельности ставропольского бизнеса остаются розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, логистика, санаторно-курортная и туристическая сферы. Развитие бизнеса требует дополнительного финансирования, однако качество обслуживания займов ухудшается.

Аналитики финансового рынка объясняют рост закредитованности бизнеса при высоких процентных ставках несколькими причинами. Портфель поддерживают льготные государственные программы, частично компенсирующие эффект высокой ключевой ставки для приоритетных отраслей. Предприниматели привлекают банковские средства для пополнения оборотных средств на фоне инфляционных ожиданий и роста производственных затрат.

Многие компании продолжают реализацию начатых инвестиционных проектов, поскольку их заморозка грозит большими убытками, чем обслуживание долгов по рыночным ставкам.

