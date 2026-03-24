ФСБ: заминированные стельки с подогревом пытались отправить в зону СВО

ФСБ задержала поставленную из Польши партию обувных стелек с подогревом для дальнейшей передачи в зону СВО. По данным спецслужбы, стельки были заминированы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Москве задержали гражданина иностранного государства 1994 года рождения. По версии следствия, он участвовал в контрабандной схеме поставки средств поражения транзитом через Белоруссию.

ФСБ считает, что фигурант по заданию куратора получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки. Предположительно, их планировали отправить в воинские части под видом гуманитарной помощи. По оценке взрывотехников ФСБ, мощность каждого устройства составляла около 1,5 г в тротиловом эквиваленте.