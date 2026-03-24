РБК: Россия увеличила экспорт дизтоплива из-за напряженности в Ормузском проливе

Экспорт российского дизельного топлива вырос из-за ситуации в Ормузском проливе, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Из порта Приморск с 1 по 15 марта отгрузили 1,4 млн т при 29 судозаходах — почти столько же, сколько за весь февраль.

В феврале общий экспорт дизеля из российских портов снизился до 2,3 млн т, что примерно на 30% меньше январского уровня. Основным направлением оставалась Бразилия с объемом 680 тыс. т. Поставки в Турцию сократились до 400 тыс. т, в страны Африки — до 531 тыс. т, в другие регионы — до 453 тыс. т.

Бензин поставляется в дальнее зарубежье в ограниченных объемах, сообщили РБК два источника в отрасли. Продажи через Петербургскую биржу в марте снизились: с более чем 50 тыс. т в начале месяца до 34 тыс. т к 20 марта.

Российские производители перенаправляют потоки топлива на новые рынки после отказа части партнеров от закупок. Экспорт дизеля в Бразилию вырос вдвое, партии нафты переориентированы на страны Азии и Африки. После приостановки санкций США стала возможна реализация более 300 тыс. т уже отгруженных нефтепродуктов, что поддержит доходы переработчиков.

