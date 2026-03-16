Топливо хлынуло на свободу

Российские производители нефтепродуктов перенаправляют поставки топлива на новые рынки в условиях отказа более традиционных партнеров от закупок из-за санкций. Так, Россия вдвое нарастила экспорт дизтоплива в Бразилию, а партии нафты, которую ранее покупал Тайвань, отправились в другие страны Азии и в африканские регионы. При этом после приостановления санкций США в отношении российской нефти и нефтепродуктов разблокировалась возможность сбыта более 300 тыс. тонн нафты и дизтоплива, уже загруженных на суда, что позволит переработчикам поднять свои доходы, сильно сократившиеся в 2025 году.

Россия вдвое нарастила экспорт дизтоплива в Бразилию в феврале, до 680 тыс. тонн, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году показатель вырос на 68%. По данным аналитиков, объемы поставок в январе—феврале вернулись к среднему уровню первой половины 2025 года после заметного спада осенью.

Увеличение объемов в ЦЦИ связывают с переориентацией поставок нефтепродуктов из США на рынок ЕС после запрета на импорт продукции из российской нефти. Так, в феврале импорт дизтоплива в Бразилию из США в феврале снизился до 100 тыс. тонн — минимального уровня с августа 2024 года.

Опасаясь санкций, крупнейший импортер российской нафты Тайвань второй месяц не проводит прямых закупок сырья, используемого в том числе в нефтехимии и как компонент при производстве бензина, отмечают в ЦЦИ. Часть этих партий РФ перенаправила в Африку, в частности в Тунис, Сенегал и Того, а также в Сингапур и Малайзию.

Директор ЦЦИ Роман Соколов отмечает, что первые сигналы о росте поставок российских нефтепродуктов в Латинскую Америку появились еще в конце ноября 2025 года — фрахтовые индексы на этом направлении выросли на 20%. Второй скачок произошел в конце января 2026 года, подтвердив устойчивый интерес к маршруту.

Руководитель направления товарных рынков УК «Альфа-Капитал» Андрей Еремин связывает увеличение поставок российского дизеля в Бразилию с глобальной перестройкой логистики на фоне санкций. По его словам, основным потребителем топлива в стране является агросектор. После ухода с европейского рынка Россия предложила Латинской Америке конкурентные цены и приемлемое качество, отмечает он.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что появление принципиально новых крупных покупателей российских нефтепродуктов маловероятно. Однако на фоне дефицита топлива в Европе интерес к отдельным партиям могут проявить некоторые африканские страны. При этом, отмечает эксперт, издержки торговли увеличиваются: трейдеры вынуждены менять привычные маршруты перепродаж через ОАЭ и закладывают дополнительные комиссии в стоимость топлива.

Доходы российских производителей нефтепродуктов могут увеличиться вследствие решения США смягчить санкции в отношении российской нефти в условиях перебоев с поставками из-за кризиса на Ближнем Востоке. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию, позволяющую до 11 апреля покупку российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 12 марта (см. “Ъ” от 13 марта). Министр финансов США Скотт Бессент назвал решение «узконаправленным и краткосрочным», а президент страны Дональд Трамп пообещал, что возобновит действие антироссийских санкций, как только закончится кризис на нефтяном рынке. По оценкам Bloomberg, под действие лицензии могут подпадать около 19 млн баррелей нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов примерно на 30 танкерах. Среди нефтепродуктов преобладают нафта и дизельное топливо, цены на которые резко выросли после блокировки Ираном Ормузского пролива.

Открытие возможности сбыта поможет производителям нефтепродуктов, которые в последний год столкнулись с финансовыми потерями. По данным Росстата, в 2025 году сальдированная прибыль производителей нефтепродуктов снизилась на 16% (до 2,26 трлн руб.). По оценке ФАС, цена экспортной альтернативы для производителей дизтоплива — основного для РФ экспортного нефтепродукта — снизилась с 84,4 тыс. руб. за тонну в декабре 2024 года до 55 тыс. руб. в декабре 2025 года. В феврале цена экспортной альтернативы увеличилась до 58,5 тыс. руб. за тонну, а в марте она может превысить 70 тыс. руб. Это приведет к росту субсидий по демпферу — правда, в статистике Минфина это будет заметно только по итогам апреля 2026 года.

Ольга Озембловская