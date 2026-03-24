Ночью силы ПВО уничтожили БПЛА над Черным морем

В ночь на 24 марта дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, часть беспилотников была ликвидирована над акваторией Черного моря. Также цели были поражены над рядом регионов страны, включая Курскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Тульскую и Липецкую области, Республику Крым, а также Московский регион.

В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Работы по отражению атак проводились в рамках обеспечения безопасности воздушного пространства.

Динамика последних дней свидетельствует о сохраняющейся интенсивности подобных инцидентов. Так, в ночь на 21 марта средства ПВО ликвидировали 283 беспилотника над 15 регионами страны. В ночь на 22 марта было уничтожено 25 аппаратов над девятью регионами и акваторией Черного моря. В ночь на 23 марта — 249 беспилотников над 12 регионами и Азовским морем, уточнили в пресс-службе военного ведомства.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, функционированием систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также размещением военных объектов и объектов критической инфраструктуры. За нарушение предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик