Минтруд: мигрантам в России предлагают вакансии с зарплатой до 380 тыс. рублей

Наиболее высокие зарплаты иностранцы в России могут получить на посту председателя правления в Москве — 380 тыс. руб. Также мигрантам готовы платить почти 303 тыс. руб. в должности менеджера по образовательной деятельности в Удмуртии, 255 тыс. руб. — в должности директора по производству в Амурской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минтруда.

Зарплату в 250 тыс. руб. в месяц предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве, а также вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае мигрантов зовут на должности прорабов и начальника склада горюче-смазочных материалов; обе вакансии предполагают зарплату 230 тыс. руб. Столько же платят директору департамента в Москве и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.

Самые небольшие зарплаты, которые не превышают 25 тыс. руб., в основном получают мигранты во Владимирской, Самарской и Смоленской областях.

В середине марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет в течение 30 дней покинуть Россию либо оформить патент. В первом чтении также был принят законопроект, который вводит обязанность для трудовых мигрантов оплачивать фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за членов семьи, находящихся на их иждивении в России.

