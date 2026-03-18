Госдума приняла в I чтении законопроект о выезде детей мигрантов после 18-летия

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет в течение 30 дней покинуть Россию либо оформить патент при отсутствии иных оснований для проживания. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В первом чтении также был принят законопроект, который вводит обязанность для трудовых мигрантов оплачивать фиксированный авансовый налог не только за себя, но и за членов семьи, находящихся на их иждивении в России. Патент или разрешение на работу будут аннулироваться при отсутствии данных о доходах либо если доход ниже уровня прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента на самого работника и его семью.

Предлагаются дополнительные ограничения для иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство. Такие документы не выдадут или аннулируют, если трудовая деятельность велась менее 10 месяцев в году.