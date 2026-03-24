Приоритет в госконтрактах на нефтесервис планируют отдавать компаниям из РФ и ЕАЭС

Власти прорабатывают введение национального режима для госзакупок в сфере нефтесервисных услуг. Изменения законодательства должны быть подготовлены к концу июня, сообщают «Известия». Предполагается, что заказчики будут обязаны отклонять иностранные заявки при наличии хотя бы одного предложения от компаний из России или других государств ЕАЭС.

Соответствующие предложения содержатся в письме замглавы Минпромторга Михаила Иванова в адрес Минфина, Минэнерго и Минприроды, с которым ознакомилось издание. В Минпромторге уточнили, что тема обсуждалась на координационном совете по импортозамещению нефтегазового оборудования, и сейчас готовятся предложения по приоритетному использованию отечественного оборудования.

В Минфине сообщили, что вопросы требуют проработки с учетом объема спроса на товар, его оборота на территории РФ и количества производителей. В Минэнерго подчеркнули, что российские нефтесервисные компании уже предоставляют широкий спектр услуг, удовлетворяя потребности заказчиков в рамках действующих требований.