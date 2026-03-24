ТАСС: с Тимура Иванова взыскивают более 4 млрд рублей

Судебные приставы начали принудительное взыскание более 4 млрд руб. с бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Приставы из Мосгорсуда получили материалы о том, что в результате незаконного вывода средств Иванов похитил свыше 3,9 млрд руб. Помимо назначения тюремного срока по этому делу суд оштрафовал экс-министра на 100 млн руб., и эта сумма не оплачена. Кроме того, с чиновника взыскивают более 44 тыс. руб. долга за электроэнергию. На основании этого приставы открыли три исполнительных производства.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13,5 года колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». По второму уголовному делу он обвиняется в получении взяток и отмывании денег. Фигурант вину не признает. Суд уже дважды отказывал ему в отправке на СВО.

