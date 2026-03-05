Суд снова отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО

Мещанский районный суд Москвы поддержал отказ военного комиссариата в заключении контракта с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым. Экс-чиновник пытался судиться с комиссариатом и Минобороны из-за игнорирования его заявлений об отправке на СВО.

«Закон не обязывает Минобороны заключать контракт о воинской службе. Это не обязанность, а право»,— пояснила представитель ведомства на заседании в Мещанском суде Москвы, передает корреспондент «Ъ».

Первое заявление с соответствующим прошением Тимур Иванов подал в июле 2025 года. Бывший замминистра просил отправить его служить в должности майора, но получил отказ. В ноябре господин Иванов составил повторное заявление, выразив готовность служить в любом звании и на любой должности, однако ответа не получил.

В своем иске Тимур Иванов указал, что на обращение ему должны были ответить в течение 30 суток. Истец требовал признать бездействие ответственных лиц незаконным и обязать ответчиков направить его на военную службу по контракту.

