Трейдеры разместили ставки на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа по Ирану

За 15 минут до публикации президента США Дональда Трампа о «продуктивных переговорах с Ираном» на нефтяном рынке были заключены сделки на сумму около $580 млн. Об этом сообщает Financial Times на основе данных Bloomberg.

С 6:49 до 6:50 утра по нью-йоркскому времени 23 марта было продано около 6,2 тыс. фьючерсов на нефть марок Brent и West Texas Intermediate. Объемы торгов резко выросли за 27 секунд до 6:50. Вслед за этим подскочили фьючерсы на индекс S&P 500.

В 7:04 Дональд Трамп опубликовал в Truth Social пост о состоявшихся переговорах, что спровоцировало обвал цен на энергоносители и рост фондовых индексов. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф позже опроверг информацию о переговорах, назвав ее «фальшивыми новостями для манипуляции рынками».

В Белом доме назвали предположения об использовании инсайдерской информации «бездоказательными и безответственными», подчеркнув, что администрация не потерпит незаконных действий своих сотрудников. Личность трейдеров, совершивших сделки, не раскрывается.

Рыночные стратеги отмечают необычность крупных сделок в утренние часы при отсутствии значимых экономических данных или выступлений представителей ФРС. «Кто-то только что стал намного богаче», — прокомментировал Financial Times портфельный управляющий крупного хедж-фонда.

Глава отдела деривативов в консалтинговой компании Energy Aspects Тим Скирроу сказал, что в последние недели на рынках фьючерсов и опционов на Brent наблюдался «значительный приток» средств. «Учитывая реакцию цен, похоже, что почти все играли на повышение. Это почти обязательный предвестник такого резкого скачка»,— добавил он. По его словам, этот объем — «больший, чем обычно», но все еще не слишком велик.