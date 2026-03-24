Скончался народный артист Южной Осетии Ахсар Ванеев

Народный артист Южной Осетии Ахсар Ванеев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщается на странице «Вконтакте» Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. Коста Хетагурова.

«Вклад Ахсара Ванеева в развитие национального театра трудно переоценить.

Для коллег он навсегда останется мудрым наставником и вдохновляющим примером для целых поколений артистов»,— говорится в сообщении.

Церемония прощания с артистом пройдет 26 марта в Госдрамтеатре им. Коста Хетагурова в Цхинвале.

Наталья Шинкарева