Скончался народный артист Южной Осетии Ахсар Ванеев
Народный артист Южной Осетии Ахсар Ванеев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщается на странице «Вконтакте» Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. Коста Хетагурова.
Фото: Официальная страница Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. Коста Хетагурова в В
«Вклад Ахсара Ванеева в развитие национального театра трудно переоценить.
Для коллег он навсегда останется мудрым наставником и вдохновляющим примером для целых поколений артистов»,— говорится в сообщении.
Церемония прощания с артистом пройдет 26 марта в Госдрамтеатре им. Коста Хетагурова в Цхинвале.