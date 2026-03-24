В Ивановской области задержали подозреваемых в незаконном обороте более 1 млрд рублей

Сотрудники МВД в Ивановской области задержали участников преступной группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежа на сумму более 1 млрд руб. и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Злоумышленники действовали в нескольких регионах, сообщает «РИА Новости». Группой из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали оборот средств в обход банковской системы РФ. Фигуранты использовали несколько схем, включая вывод денег за границу через иностранные компании с конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию, получив в качестве дохода более 125 млн руб.

В домах подозреваемых и офисах провели обыски, изъяли деньги, документы. Региональным отделением СКР возбуждено уголовное дело. Фигурантам еще не избрали меру пресечения.