Минфин предложил рассчитывать НДС для ввозимых из ЕАЭС товаров по рыночной цене

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, разработанные Минфином. Они устанавливают правила определения рыночной цены для товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, при расчете налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Сейчас налоговые органы не могут корректировать цену таких товаров, поскольку большинство внешнеторговых сделок не признаются контролируемыми для целей налогообложения. В результате НДС нередко уплачивается с цены, не соответствующей рыночному уровню, что ведет к неполному поступлению налога в бюджет, отмечают авторы инициативы.

Новая статья 54.2 НК РФ будет применяться к товарам, подлежащим обязательной маркировке или включенным в перечень прослеживаемых. Для расчета НДС будет использоваться цена в интервале рыночных значений, определенном по сопоставимым сделкам. Если фактическая цена окажется ниже минимальной границы этого интервала, налог будет начисляться с минимальной рыночной цены.

Налоговые органы получат право истребовать у предпринимателей документы (транспортные накладные, счета-фактуры, договоры) даже вне рамок налоговых проверок при наличии обоснованной необходимости. Минюст указал на необходимость четко определить случаи такого истребования.

Минфин рассматривает расширение возможностей сбора таможенных платежей в качестве «значительного резерва» для пополнения бюджета и способа обеления экономики. По итогам 2025 года объем таможенных поступлений заметно снизился, и в правительстве рассчитывают на его восстановление. Для этого ФТС в 2026 году намерена продолжить автоматизацию процессов, расширить эксперимент по таможенному мониторингу и усилить контроль за импортом, а также за вывозом наличных рублей и золота.

Подробнее — в материале «Ъ» «От таможни ждут большего».