Китай ввел особый контроль розничных цен на бензин и дизтопливо

Власти Китая после резкого подорожания нефти на международных рынках ввели временные меры контроля розничных цен на бензин и дизельное топливо, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Госкомитет по делам развития и реформ КНР. Как отмечает агентство, решение поможет нефтеперерабатывающим предприятиям и дистрибьюторам полностью координировать производство и транспортировку нефтепродуктов для обеспечения адекватного предложения на рынке.

Как передает «Синьхуа», это первая попытка контроля розницы с 2013 года, когда был сформирован действующий в Китае механизм ценообразования.

Согласно прогнозу, цены на бензин и дизтопливо выросли бы в начале недели на 2205 юаней ($319,4) и 2120 юаней за тонну соответственно. По расчетам ведомства, меры позволят сдержать рост в пределах 1160 юаней и 1115 юаней за тонну соответственно.

Госкомитет в сотрудничестве с другими ведомствами усилит надзор за рынком и проведение инспекций. Нарушения государственной политики ценообразования будут расследоваться и наказываться, пишет «Синьхуа».

Эрнест Филипповский