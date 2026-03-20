Реформу вынесли на суд итальянцев

Италия готовится к запланированному на 22–23 марта референдуму по судебной реформе, которую активно продвигает премьер Джорджа Мелони. Предлагается разделить карьерные траектории судей и прокуроров, а также внедрить еще ряд нововведений. Противники реформы уверены: корректировка конституции, которая последует в случае победы сторонников инициативы, подорвет независимость судебной системы и нарушит баланс властных полномочий. Подготовка к голосованию стала очередным поводом для политических баталий между левыми и правыми силами республики. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Италии Елена Пушкарская.

Фото: Matteo Minnella / Reuters Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Попытки реформировать судебную систему предпринимались в Италии не раз, но никогда не были доведены до конца. Дальше других продвинулся нынешний министр юстиции Карло Нордио, чей законопроект в октябре 2025 года получил в парламенте большинство голосов. Тем не менее ни в одной из двух палат он не набрал двух третей голосов, а это было необходимо для осуществления реформы, требующей поправок к конституции. Теперь точку в вопросе о том, быть или не быть судебной реформе, предстоит поставить гражданам Италии.

Реформа предполагает, во-первых, разделение карьерных траекторий для судей и прокуроров: переход из одной категории в другую окажется невозможным. Во-вторых, создание двух отдельных Высших советов магистратуры — опять же отдельно для судей, отдельно для прокуроров.

Сейчас этот возглавляемый президентом страны конституционный орган обеспечивает, согласно 104-й и 105-й статьям конституции, саморегулирование судебной власти и ее независимость от законодательной и исполнительной ветвей. Подробных разъяснений насчет полномочий и статуса новых советов пока не было. Третий пункт — учреждение Высшего дисциплинарного суда, функции которого прежде исполнял Высший совет магистратуры. И четвертый — частичная замена выборов в новые органы самоуправления магистратуры жеребьевкой, то есть случайным отбором кандидатов.

По замыслу Карло Нордио, в прошлом прокурора, пришедшего в политику в 2022 году, предлагаемые им меры позволят институционально разделить функции обвинения и вынесения судебного решения, ограничить влияние разных групп и профессиональных объединений внутри системы, повысить уровень дисциплинарной ответственности и приблизить итальянскую модель к общеевропейской.

При этом министр признает, что реформа не решит основную проблему итальянской судебной системы — крайнюю медлительность всех процессов, вдвое превышающую средние по Европе показатели.

Противники реформы критикуют реформаторов за то, что те не озаботились ни загруженностью судов, ни нехваткой персонала. Но главное не это. Левые партии, профсоюзы и ряд НКО бьют тревогу, утверждая, что реформа, подразумевающая изменение текста конституции, может поставить под угрозу независимость судебной власти.

Так, сенатор от Демократической партии Франко Мирабелли назвал инициативу попыткой правых изменить баланс полномочий в пользу исполнительной власти. Сенатор отметил, что проблема разделения карьер судей и прокуроров — это лишь прикрытие, так как во многом она была решена еще несколько лет назад при помощи закона, разрешающего переход из одной категории в другую лишь один раз и при этом только в первые пять лет работы.

Ударом по судебной системе в целях ее ослабления называет реформу и глава крупнейшего профсоюза — Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) — Маурицио Ландини.

Особенно он критиковал запланированную замену выборов в новые органы самоуправления жеребьевкой. В преддверии референдума при поддержке CGIL во многих городах Италии, включая Рим, прошли манифестации.

В общем, как это обычно и бывает в Италии, подготовка к референдуму свелась к полемике и борьбе левых и правых сил. В итоге именно политические предпочтения, а не содержание реформы, в деталях которой не все разберутся, могут оказать решающее влияние на избирателей. Сложность выбора наверняка скажется и на явке на участки. Однако кворума не требуется: референдум будет признан состоявшимся независимо от числа граждан, принявших в нем участие.

Тем временем премьер-министр Джорджа Мелони, горячо поддержавшая реформу и потратившая немало сил на агитацию за, заблаговременно предупредила: каким бы ни оказался итог референдума, он не заставит ее отказаться от власти. Мелони, как и все в Италии, прекрасно помнит последствия конституционного референдума 2016 года, в результате провала которого премьер Маттео Ренци был вынужден уйти в отставку.

Елена Пушкарская