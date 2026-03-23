Восемь человек погибли при крушении самолета ВВС Колумбии

Как минимум восемь человек погибли при крушении самолета C-130 Hercules ВВС Колумбии в Пуэрто-Легисамо на юге страны. Еще 15 — находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил El Tiempo губернатор департамента Путумайо Джон Молина.

Всего при крушении пострадали 73 человека. Троих раненых доставили в Боготу, шестерых — во Флоренсию. В районе места ЧП продолжаются спасательные работы. «Мы не знаем причин, мы знаем, что самолет взлетел и рухнул за считанные минуты»,— сказал президент Колумбии Густаво Петро.

Крушение произошло 23 марта. Самолет выполнял рейс из Пуэрто-Легуисамо в Пуэрто-Асис. На борту самолета находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Большинство пассажиров — военнослужащие, также на борту были сотрудники полиции.