Более 40 человек пострадали при крушении самолета ВВС Колумбии

Как минимум 48 человек ранены при крушении самолета C-130 Hercules военно-воздушных сил Колумбии в городе Пуэрто-Легисамо на юге страны. Всего на борту находились 125 человек. Об этом сообщает колумбийская газета El Tiempo.

Крушение подтвердил генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда. По его словам, самолет выполнял рейс из Пуэрто-Легуисамо в Пуэрто-Асис и перевозил военнослужащих колумбийской армии. На борту самолета находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Все раненые доставлены в больницы Пуэрто-Легуисамо. На место происшествия направили два санитарных самолета для транспортировки раненых.

Самолет разбился утром 23 марта. После крушения президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X пост, где объявил о своем решении модернизировать воздушный флот страны. По его словам, боеспособность вооруженных сил Колумбии снижается уже пятнадцать лет. «Я надеюсь, что в этой ужасной аварии, которая никогда не должна была произойти, никто не погиб»,— написал господин Петро.