Заболеваемость туберкулезом в России обновила исторический минимум

В России продолжает снижаться заболеваемость туберкулезом: в 2025 году показатель составил 23,9 случая на 100 тыс. человек — почти в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад. Как сообщили «Ъ» в Минздраве, страна ежегодно обновляет исторические минимумы как по заболеваемости, так и по смертности от этого заболевания.

Ведомство связывает позитивную динамику с улучшением уровня жизни, расширением профилактики и модернизацией системы здравоохранения. Существенную роль сыграли массовые обследования, развитие диагностики и лечение групп риска, включая пациентов с ВИЧ. Россия уже вышла из списка стран с высоким бременем туберкулеза, отмечают специалисты.

При этом сохраняется проблема лекарственно устойчивых форм заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия остается одной из стран-лидеров по числу таких случаев, лечение которых требует более сложной и дорогостоящей терапии.

