Бремя туберкулеза становится легче

В России продолжает снижаться заболеваемость туберкулезом. В 2025 году было выявлено 23,9 случая на 100 тыс. населения — почти в 2,5 раза меньше, чем десять лет назад. Такую статистику “Ъ” предоставил Минздрав в преддверии Дня борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Этот результат в ведомстве объясняют «масштабными преобразованиями социально-экономической политики», массовыми профилактическими мероприятиями и лечением наиболее уязвимых групп. Однако до сих пор не решена проблема устойчивых к лекарствам форм туберкулеза — как утверждает ВОЗ, по этому показателю Россия находится в числе мировых лидеров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2025 году первичная заболеваемость туберкулезом в России составила 23,9 случая на 100 тыс. населения — об этом “Ъ” сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. По ее словам, этот результат подтверждает тенденцию последних лет: исторические минимумы заболеваемости и смертности от туберкулеза ежегодно обновляются. Так, в 2015 году было выявлено 57,7 случая впервые диагностированного активного туберкулеза на 100 тыс. человек, и с тех пор показатель снижался (см. график).

Туберкулез — излечимая и предотвратимая болезнь, напоминает госпожа Васильева. Тем не менее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она остается главной причиной смерти от инфекционных заболеваний в мире и одним из ключевых факторов развития устойчивости к антимикробным препаратам. По данным ВОЗ, ежегодно туберкулезом заболевает более 10 млн человек в мире, а 1,2 млн умирают от него. Проблема носит глобальный характер, однако распределение бремени туберкулеза по регионам неоднородно: половина всех зарегистрированных случаев приходится всего на восемь стран (Бангладеш, Китай, Индию, Индонезию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Южную Африку). Но и в остальном мире риск остается существенным — по оценкам ВОЗ, около четверти населения являются носителями бактерии, и большинство из них не заболевает только благодаря вакцинации. В 2025 году ВОЗ впервые зафиксировала снижение заболеваемости туберкулезом в мире после нескольких лет роста.

Улучшение эпидемической обстановки в России госпожа Васильева объясняет «масштабными преобразованиями социально-экономической политики» — в частности, повышением уровня жизни населения, «включая наиболее подверженные заболеванию социально уязвимые группы».

Важную роль играет комплекс мер государственной поддержки, благодаря которым регионы получили диагностическое оборудование, расходные материалы для диагностики инфекции, а также препараты для лечения. Эксперт указывает, что развитие системы оказания медицинской помощи «с приоритетом профилактики» позволило «поднять на новый уровень» мероприятия по массовому выявлению больных туберкулезом — с использованием современных технологий. Значимый вклад внесла система контроля туберкулеза у граждан, живущих с ВИЧ, «путем обеспечения их полноценной антиретровирусной терапией» — и в целом профилактика среди тех, кто входит в группы медицинского и социального риска по развитию туберкулеза (заключенные, бывшие заключенные, бездомные, мигранты и т. д.). «Наконец, к стабилизации эпидобстановки привело улучшение результатов лечения больных туберкулезом — в первую очередь наиболее эпидемически опасных из них, выделяющих возбудителя во внешнюю среду,— сказала госпожа Васильева.— Показатель их абациллирования (прекращения выделения палочек Коха из организма пациента во внешнюю среду.— “Ъ”) в 2025 году достиг исторического максимума, составив 82,9%».

Эксперт обращает внимание, что в борьбе с туберкулезом в России на всех стадиях «широко используются отечественные технологии». В частности, «огромное значение» имеет массовый скрининг на туберкулез у детей с помощью «Диаскинтеста» — теста высокой чувствительности на основе аллергена туберкулезного рекомбинантного. «В результате РФ вышла из перечня стран с высоким бременем туберкулеза в 2021 году, что является важным достижением государственной политики в сфере здравоохранения»,— заключает госпожа Васильева.

Впрочем, сохраняется и ряд проблем. Согласно последнему докладу ВОЗ, Россия стала второй страной в мире по числу случаев лекарственно устойчивого туберкулеза.

Как утверждается, в 2022 году он был обнаружен у 19 тыс. пациентов (более свежей статистики ВОЗ и Минздрав не приводят). Лидирует по этому показателю Индия, где выявили почти 65 тыс. пациентов с резистентным туберкулезом. Эксперты отмечают, что людям с такой формой заболевания необходимо лечение с использованием препаратов второй линии — они намного дороже и вызывают больше побочных эффектов. Врач-пульмонолог Клиники академика Ройтберга Елена Поликанова поясняла “Ъ”, что эта проблема связана с социальными особенностями распространения туберкулеза в России: «Устойчивость бактерий к лечению формируется в тех случаях, когда пациенты не получают полный курс терапии, что нередко случается среди социально неблагополучных слоев общества».

Наталья Костарнова