«Ветер» получил премию «Ника» как лучший фильм

Картина «Ветер» режиссера Сергея Члиянца получила премию «Ника» как лучший игровой фильм. Лента также победила в номинациях «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая сценарная работа». Об этом сообщается в Telegram-канале премии.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В номинации «Лучший игровой фильм» также были представлены картины «Август», «Здесь был Юра», «Лермонтов» и «Пророк. История Александра Пушкина». «Ветер» снят по сценарию Петра Луцыка и Алексея Саморядова, написанному в 1993 году. Главные роли исполнили Даниил Феофанов, Серафима Гощанская и Олег Васильков.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»), за лучшую мужскую роль — Константин Хабенский («Здесь был Юра»).

Премия «Ника» была учреждена в 1987 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Лауреатам вручается статуэтка крылатой богини победы Ники. С начала 1990-х годов победители определяются с помощью тайного голосования членов Российской академии кинематографических искусств.