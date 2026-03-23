Крючкова и Хабенский получили премию «Ника» как лучшие актеры
Актеры Светлана Крючкова и Константин Хабенский стали лауреатами премии «Ника» за лучшие женскую и мужскую роли в кино. Об этом сообщили в Telegram-канале премии.
Светлана Крючкова получила «Нику» за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки». Награду забрал режиссер картины Андрей Зайцев.
Константин Хабенский удостоен премии за роль в фильме «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина. «Получилось очень светлое кино про людей и для людей — то, что я очень люблю»,— сказал артист на церемонии, получив приз.
Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победителей определяют путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств. Награда оформлена в виде статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.