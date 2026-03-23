Российские силы ПВО за семь часов сбили 67 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск уничтожили 67 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областями, Республикой Крым и на подлете к Москве. По словам мэра Сергея Собянина, сбит один БПЛА, летевший в сторону столицы.

До этого, с 9:00 до 13:00 мск, над Россией уничтожены 19 беспилотников. Больше всего — семь БПЛА — в небе над Курской областью.