На подлете к Москве сбит беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам господина Собянина, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

Аэропорты московского авиаузла работают штатно. Последний раз ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском вводились сегодня ночью. Тогда над Россией, в том числе над Московской областью, сбили 249 беспилотников. Еще 29 БПЛА — с 7:00 до 9:00 мск.