Российские силы ПВО за четыре часа сбили 19 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 9:00 до 13:00 мск уничтожили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — семь БПЛА — сбиты в небе над Курской областью, еще пять — над Тульской, по два — над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями, один — над Брянской.

До этого, с 7:00 до 9:00 мск, над регионами России уничтожены 29 беспилотников. Дроны сбивали в небе над Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой и Московской областями.