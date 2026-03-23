Над Крымом сбили беспилотники

Над территорией Республики Крым сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск. Всего над регионами России в это время сбили 67 украинских беспилотников. БПЛА ликвидировали над территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей, Республики Крым и Московского региона.

Алина Зорина