Над Крымом сбили беспилотники
Над территорией Республики Крым сбили БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 13:00 до 20:00 мск. Всего над регионами России в это время сбили 67 украинских беспилотников. БПЛА ликвидировали над территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей, Республики Крым и Московского региона.