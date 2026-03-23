Al Jazeera: Иран и США контактировали через Египет и Турцию

Власти Ирана и США обменялись сообщениями для «снижения напряженности» через Египет и Турцию. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Собеседник телеканала уточнил, что в Вашингтоне отказываются выполнять основные условия Тегерана: выплату компенсаций и «признание агрессии» против иранской стороны. Чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп не вправе устанавливать условия и сроки переговоров. «Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым в ожидании любых безрассудных действий со стороны США»,— заявил он.

Сегодня Дональд Трамп рассказал о переговорах с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам республики. По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер общались с «главным в Иране человеком». В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном. Президент США пригрозил продолжить атаки на Иран в случае провала переговоров.

