В Петербурге появятся бульвары Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга приняла решение о присвоении зеленым зонам города имен выдающихся музыкантов. Бульвар Галины Вишневской будет разбит в Кронштадте вдоль Обводного канала параллельно улице Карла Маркса — в городе, где оперная певица провела детство и юность. Бульвар Мстислава Ростроповича появится на Захарьевской улице в Центральном районе, виолончелист проживал неподалеку на набережной Кутузова.

Также комиссия рекомендовала увековечить память героев Великой Отечественной войны. Школе № 129 Красногвардейского района присвоят имя Федора Чистякова, а новому многофункциональному спорткомплексу с бассейном на месте бывшей Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова — имя участника обороны Ленинграда Александра Соколова. Зеленую зону на пересечении Расстанной и Днепропетровской улиц планируется назвать сквером Ленинградского Автобуса.

Кроме того, сквер на углу Каменноостровского проспекта и Малой Посадской улицы в Петроградском районе получит имя бывшего министра финансов Сергея Витте, а бульвар на Биржевой линии В.О. назовут бульваром Экономистов — в честь расположенного рядом здания бывшего министерства торговли и промышленности.