Доходность кладут на полку

Производители продуктов питания через отраслевые союзы просят ФАС запретить ритейлерам фиксировать в договорах свою доходность, а также взыскивать недополученную выгоду через штрафы или скидки. Дело в изменении порядка промоакций: скидки на товары по новым условиям могут стать бессрочными. Если регулятор сочтет такую практику нарушением закона, штрафы для сетей могут составить до 5 млн руб. за каждый эпизод.

Производители продуктов питания обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой оценить действия ритейлеров на соответствие антимонопольному законодательству. Об этом говорится в письме Национального союза хлебопечения, Рыбного союза, «Союзнапитков» и «Руспродсоюза» на имя заместителя руководителя ФАС Тимофея Нижегородцева, направленного 11 марта (есть у “Ъ”). В ФАС пояснили, что обращение рассмотрят в установленном порядке.

Разногласия между поставщиками и ритейлерами возникают в рамках контрактов на 2026 год. Сети настаивают на включении в них собственной доходности и компенсации, если показатель не будет достигнут. В случае отказа поставщик может столкнуться с сокращением ассортимента. В качестве доходности ритейлеры обычно рассматривают разницу между закупочной и полочной ценой. Значение разнится в зависимости от категории и позиции. В качестве примера собеседник “Ъ” на рынке приводит бакалейную группу с доходностью 43%. Гарантировать это поставщикам сложно: после отгрузки товара влиять на отпускные цены они не могут, говорит исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Стоимость на полке, по его словам, обычно определяется алгоритмами, учитывающими конкуренцию. Для привлечения трафика стоимость товара часто устанавливают ниже, чем в соседних магазинах.

Сети, по словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, часто сами теряют управление своей маржой. Модель, в которой ответственность за это переносится на поставщиков, он называет безрисковой для розницы. Дмитрий Востриков добавляет, что компенсировать недополученные доходы ритейлерам поставщики, согласно предлагаемым договорам, могут через штрафы в пользу третьих лиц, скидки и проч. Главное, чтобы они не попадали под совокупные выплаты ритейлу, ограниченные 5%, говорит он.

Рустам Айдиев считает, что новые выплаты ритейлерам создадут риски для производителей. Существенными они станут для социально значимых позиций, где маржинальность в принципе низкая. Эксперт не исключает, что эта практика приведет к росту цен.

Вторая проблема, о которой идет речь в обращении в ФАС,— изменение условиях промоакций. Одна из крупных сетей заблокировала производителям возможность устанавливать дату завершения специальных цен. Председатель Рыбного союза Александр Панин поясняет, что в нормальной практике подобные акции — результат согласованных действий. Поставщик снижает стоимость на определенный объем товара, а сеть — свою наценку на него же. Текущий же подход предполагает, что акционная цена может стать бессрочной, поясняет господин Востриков.

Дискуссия между производителями продуктов и розницей о компенсации недополученного дохода тянется с осени 2025 года. Первоначально поставщики обращались в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ; см. “Ъ” от 14 октября 2025 года). В X5, «Магните» и «Ленте» “Ъ” не ответили. Председатель АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что взаимодействие торговых сетей с партнерами строится в рамках законодательства и Кодексом добросовестных практик. Речь, по его словам, о стандартных переговорах, цель которых — найти баланс интересов.

Стремление ритейла занять в переговорах более жесткую позицию может объясняться снижением доходности бизнеса. В Infoline ранее отмечали, что рентабельность по чистой прибыли у FMCG-сетей в 2025 году сократилась с 2,3% до 1,7–1,9%. Спад традиционно связывают с ограниченной покупательной способностью населения и усилиями по сдерживают роста цен.

Юрист Vegas Lex Камилла Найдина не исключает, что политику торговых сетей в отношении поставщиков можно рассматривать как навязывание невыгодных условий договора. Ими обычно признают положения, которые участник рынка не принял бы добровольно. Это антимонопольное законодательство прямо запрещает. Устанавливать доминирующее положение сети регулятору, по словам партнера АБ КИАП Ильи Ищука, при этом не требуется. Советник АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Сергей Заграевский говорит, что, если регулятор сочтет действия сетей нарушениями антимонопольных требований закона о торговле, речь может быть о штрафе в 2,5–5 млн руб. за каждый эпизод. Адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская замечает, что действия могут рассматриваться и через призму злоупотребления доминирующим положением. Тогда ФАС обычно сначала выдает предупреждение.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова