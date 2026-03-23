Два кредитора намерены подать иск о банкротстве преемника Decathlon

ООО «Юридическая сила» и ООО «Элара» 19 марта заявили, что собираются обратиться в суд с заявлением о признании банкротом АО «Октоблу» — юрлица, управляющего сетью Desport (создана на базе бывших магазинов Decathlon в России). Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомился «Ъ».

В Desport на запрос «Ъ» не ответили, с «Эларой» связаться не удалось.

В «Юридической силе», представляющей интересы шести контрагентов сети, «Ъ» сообщили, что нынешняя ситуация вокруг «Октоблу» говорит о возросшем финансовом напряжении. Ранее компания оперативно урегулировала обязательства перед кредиторами и успешно справлялась с возникающими финансовыми трудностями, сообщил собеседник «Ъ». Теперь, добавил он, обязательства «Октоблу» накапливаются, а скорость их урегулирования, напротив, существенно снизилась.

Ранее с заявлениями о банкротстве «Октоблу» уже обращались ООО «Спорт Импекс», а затем «Нексус Евразия». В феврале 2026 года суд прекратил дело, посчитав требования необоснованными. Сейчас истцы подают новые ходатайства с дополнительными документами. Следующее заседание назначено на конец марта. В числе заявителей — также ООО «Мега Белая Дача», управляющее одноименным торгцентром в Подмосковье. В сети торгцентров «Мега» на запрос не ответили.

