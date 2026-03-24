Дачники ищут альтернативу

В преддверии дачного сезона аренда дачных домов и коттеджей в Петербурге подорожала относительно прошлого года на 10–20% в эконом-сегменте и на 25–50% в сегментах «бизнес» и «премиум». Эксперты отмечают, что в последних сегментах предложение растет незначительно, зато девелоперы ищут альтернативу в надежде перехватить дачных арендаторов — проектов рекреационной недвижимости с каждым годом становится все больше. В прошлом году в пригородах Петербурга и Ленобласти было открыто около трех десятков рекреационных комплексов. В этом году, если все планы будут реализованы, речь может идти о таком же количестве новых объектов.

Виталий Голубев, коммерческий директор жилого комплекса «Охтинские высоты», говорит, что в последние два года рынок аренды загородной недвижимости в Петербурге и Ленинградской области заметно активизировался. Наиболее востребованными остаются направления с хорошей транспортной доступностью и развитой рекреационной инфраструктурой — прежде всего, север Ленинградской области, Курортный район, а также территории рядом с крупными курортными и спортивными кластерами.

Эксперты говорят, что за последний год стоимость аренды загородных домов и дач выросла в среднем на 10–20%, особенно в сегменте качественных домов рядом с инфраструктурой для отдыха. «При этом заметно изменились и требования арендаторов: сегодня важен не только сам дом, но и среда вокруг — возможность гулять в лесу, заниматься спортом, кататься на лыжах или велосипеде, проводить время на природе без длительных поездок»,— говорит господин Голубев.

Екатерина Филиппова, руководитель отдела продаж компании Whitewill в Санкт-Петербурге, добавляет, что в бизнес- и элитном сегментах в Петербурге и Ленобласти самым популярным остается Курортный район Санкт-Петербурга. Также высоким спросом пользуется Выборгский район Ленинградской области — он остается одним из лидеров по объему предложения и сделок в элитном сегменте. Всеволожский район стабильно востребован как в элитном, так и в бизнес-сегменте благодаря близости к городу и развитой инфраструктуре загородных поселков.

«На начало 2026 года средняя стоимость посуточной аренды загородных домов в Санкт-Петербурге увеличилась примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Ленинградской области рост составил около 11%. Долгосрочная аренда подорожала еще заметнее. В начале 2026 года средние ставки выросли примерно на 25% в элитном сегменте и на 53% в бизнес-сегменте. Такая динамика во многом связана с ограниченным предложением качественных объектов и высоким сезонным спросом»,— рассказала она.

Госпожа Филиппова говорит, что арендаторы все чаще выбирают компактные дома в организованных коттеджных поселках с развитой инфраструктурой — бассейнами, спа-комплексами, ресторанами, магазинами и благоустроенными общественными пространствами. Для многих арендаторов важно не только само жилье, но и формат загородного отдыха с доступом к сервисам и развлечениям.

При этом, как отмечают участники рынка, количество сделок на рынке загородного жилья сократилось за последние годы и вернулось к доковидным объемам — соответственно, ожидать существенного пополнения дачного фонда в ближайшие годы не приходится.

На этом фоне стал расширяться круг альтернатив традиционной аренде загородного дома. Активно развивается сегмент глэмпингов, особенно в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области. Также популярность набирают модульные дома, A-frame-домики и экосферы. Кроме того, часть спроса перетекает в формат загородных отелей и апартаментов, где можно арендовать номер или апартамент на длительный срок, особенно в высокий сезон.

Повернуться к здоровью

Иван Починщиков, управляющий партнер IPG, говорит, что в пригородах интерес девелоперов смещается в сторону оздоровительной недвижимости. «Речь идет о реконструкции существующих санаториев с последующим созданием на их базе современных рекреационно-оздоровительных комплексов. Формат, сочетающий отдых и санаторно-курортную функцию, постепенно набирает популярность, и за последние годы на рынке появилось несколько подобных проектов»,— рассказал он.

В частности, за последние годы произошло много сделок по покупке и реконцепции санаторных и курортных объектов в Петербурге и Ленинградской области, когда девелоперы приобретали существующие объекты с целью их модернизации и последующего вывода в более современный формат. Это подтверждает общий тренд на переосмысление существующего фонда, а не строительство с нуля, считает господин Починщиков.

За последние 4–5 лет на рынке уже были сделки по приобретению и реконцепции санаторных и курортных объектов в Курортном районе. Подобные проекты реализовывали крупные девелоперы, включая RBI, ЛСР, а также частные инвесторы в локациях Репино и Зеленогорска. «В частности, группа RBI приобрела участок с рекреационной функцией в Курортном районе для развития загородного гостинично-апартаментного проекта. Группа ЛСР приобрела ряд участков и объектов в Курортном районе Санкт-Петербурга, включая территории с потенциалом под развитие рекреационной и курортной недвижимости. Компания "Сенатор" приобрела бывшие санаторно-курортные объекты в Курортном районе для их дальнейшей реконцепции под современный формат размещения»,— перечисляет эксперт.

По мнению господина Починщикова, с точки зрения инвестиционной модели такие проекты, как правило, более капиталоемкие и имеют более длительный срок окупаемости по сравнению с жилой недвижимостью. «В среднем можно говорить о горизонте окупаемости порядка 10–15 лет, что связано как с высокой стоимостью реконструкции, так и с необходимостью формирования устойчивого операционного потока»,— полагает эксперт.

С точки зрения локаций традиционно наиболее насыщенным и востребованным со стороны крупных девелоперов остается Курортный район, а также направление в сторону Приозерска — во многом за счет природных характеристик, наличия воды и лесных массивов. «Вместе с тем я бы также выделил Петродворцовый и Ломоносовский районы, где есть аналогичные природные преимущества, при этом транспортная доступность сопоставима, а в ряде случаев и выше. Эти территории можно рассматривать как зоны потенциального роста»,— говорит господин Починщиков.

В целом интерес девелоперов к сегменту сохраняется, что связано с востребованностью формата и изменением потребительских предпочтений в сторону сочетания отдыха и оздоровления.

Предложить альтернативу

Виолетта Маслиева, управляющий партнер дизайн-бюро Buro2050, говорит, что по итогам 2025 года в Петербурге и Ленобласти открыто 28 новых рекреационных объектов, главным образом в Приозерском и Выборгском районах. Эксперты сходятся во мнении, что в этом году речь может идти о сопоставимых объемах ввода.

Ольга Широкова, партнер NF Group, приводит данные: по итогам 2025 года объем предложения на первичном рынке курортной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил 230 лотов в шести объектах. «В 2025 году рынок пополнили три новых комплекса, все они расположены в Курортном районе: два комплекса в формате курортного жилья — "Репин" (элитный класс) и "Цвет Зеленогорска" (бизнес-класс) от девелопера "Группа RBI", и один комплекс в формате сервисных апартаментов — "Место Смолячково" от ГК "Место" (бизнес-класс). "Цвет Зеленогорска" стал единственным в экспозиции рынка объектом, где лоты имеют жилой статус (квартиры, а не апартаменты)»,— перечисляет она.

География рынка была представлена двумя районами: Курортным районом Санкт-Петербурга (пять объектов) и прилегающим к нему Выборгским районом Ленинградской области (один объект — «Рощино Residence»).

Как считает госпожа Широкова, рынок курортной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится на этапе формирования и имеет большой потенциал для дальнейшего развития. К реализации уже анонсирован ряд проектов, расположенных в границах сложившейся курортной зоны вдоль Финского залива, включая город Зеленогорск, поселок Комарово и другие населенные пункты Курортного района Санкт-Петербурга, а также прилегающего Выборгского района Ленинградской области. «Наряду с традиционной курортной зоной в перспективе нескольких лет развитие получат и новые проекты в северном направлении Ленинградской области — в границах Всеволожского и Приозерского районов»,— полагает эксперт.

Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI, напоминает, что в Курортном районе Петербурга в 2026 году ожидается запуск как минимум шести новых проектов и очередей; среди локаций — Лисий Нос, Зеленогорск, Комарово, Солнечное, Сестрорецк.

«Дефицит предложения по-прежнему есть, но он скорее не территориальный, а качественный: рынку вообще не хватает современных всесезонных объектов с сильной инфраструктурой и понятной концепцией. То есть потенциал есть практически во всех локациях, где можно "собрать" новый продукт вокруг инфраструктуры здоровья, спа, превентивной медицины и круглогодичного отдыха»,— рассуждает он.

Это подтверждают и рыночные данные: только за 2025 год средняя стоимость квадратного метра в Курортном районе выросла почти на 50%, превысив отметку в 438 тыс. рублей. Аналогичный рост по мере увеличения спроса при одновременном росте числа проектов наблюдался и в 2024 году.

По мнению господина Голубева, еще одной альтернативой сезонной аренде может стать формат «квартиры выходного дня». Это компактная недвижимость рядом с курортной инфраструктурой, куда можно приезжать на уикенды или в отпуск, не занимаясь обслуживанием дома и участка.

«Особенно активно развивается северное направление Ленинградской области — например, район Мистолово, где формируется полноценный рекреационный кластер рядом с курортами, спортивными и гастрономическими пространствами. Такие локации позволяют сочетать природную среду, активный отдых и близость к Петербургу, что делает их востребованными как для собственного проживания, так и для краткосрочной аренды»,— полагает эксперт.

Таким образом, заключает эксперт, формируется новый формат загородной недвижимости — квартиры рядом с природой и курортной инфраструктурой, которые становятся удобной альтернативой аренде дачи на сезон.

Александра Хренкова