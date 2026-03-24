Власть затаскали по судам

За последние три года количество новых дел в арбитражных судах РФ снизилось с 1,62 млн до 1,53 млн. Ключевым фактором стало значительное повышение судебных пошлин в сентябре 2024 года, влияние оказали также санкционные ограничения и рост числа госконтрактов. В целом бизнес уже адаптировался к новым реалиям, и число исков по итогам прошлого года отыграло падение первых месяцев. Вместе с тем традиционно лидировавшие среди ответчиков компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, по итогам 2025 года сместились на второе место, уступив первенство органам госуправления и подведомственным им учреждениям.

«Контур.Фокус» изучил динамику споров в арбитражных судах первой инстанции за период до и после повышения пошлин за обращение в суд. Данные показывают, как менялось число арбитражных дел (к ним относятся споры бизнеса между собой, с госорганами и банкротные дела) за этот период.

Дел стало меньше

Согласно исследованию, всего за последние три года судами было возбуждено 4,728 млн дел. Наибольшая активность пришлась на 2023 год — 1,62 млн дел, в 2024-м их было 1,58 млн, а в 2025 году — 1,53 млн. Таким образом, снижение в 2025 году к 2023-му составило 3,36%. По мнению аналитика проекта «Контур.Фокус» Вероники Скороходовой, это, судя по всему, связано с повышением судебных пошлин. Напомним, с 9 сентября 2024 года плата за обращение в суд была существенно увеличена. Так, нижний порог для подачи имущественного иска в арбитражный суд был поднят с 3 тыс. до 10 тыс. руб., а верхний — с 200 тыс. до 10 млн руб.

Бизнес начал готовиться к новым расценкам за несколько месяцев до их вступления в силу. Это сказалось на летней статистике — так, в июле и августе 2024 года прирост числа дел к аналогичным периодам 2023 года составил 16,4% и 11,5% соответственно. Сентябрь тоже продемонстрировал скачок на 17,5% год к году, так как на первой неделе месяца многие попытались «запрыгнуть в уходящий поезд». Сразу после повышения пошлин число новых споров заметно сократилось. Если в сентябре 2024 года было возбуждено 150 тыс. дел, то уже в октябре их стало на 23% меньше — 115,9 тыс. (против 149 тыс. в октябре 2023-го). Снижение продолжалось всю зиму 2024–2025 годов — на 14–15% год к году. Лишь в марте 2025-го бизнес начал отыгрывать падение, и, как показали итоги года, довольно успешно.

По мнению госпожи Скороходовой, уменьшение числа новых дел в конце 2024 года — ожидаемая реакция бизнеса на увеличение платы за обращение в суд. Но, отмечает она, постепенно рынок адаптировался к новой сумме пошлины, а бизнес стал учитывать судебные расходы при формировании бюджетов.

А на большую часть игроков, особенно на крупных, повышение пошлин сильно не повлияло, отмечает старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко. В итоге заметной разгрузки судов первой инстанции не произошло, констатирует младший партнер ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. Помимо госпошлин, по ее словам, на динамику влияют макроэкономическая волатильность и качество платежной дисциплины, а также «дозревание» конфликтов после шоков 2022–2023 годов.

Между тем, отмечает господин Зинченко, ощутимо меньше бизнес стал обращаться в вышестоящие инстанции, «по которым пошлины выросли кратно, став для многих заградительными». Число жалоб в арбитражную апелляцию и окружную кассацию за первое полугодие 2025 года снизилось на 30%, а в Верховный суд — примерно вдвое (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года).

Недвижимость подвинулась

Что касается географии споров, по данным «Контур.Фокус», тройка лидеров в 2025 году осталась неизменной — Москва, Санкт-Петербург, Мособласть. В совокупности в этих трех регионах за прошлый год начато 465,9 тыс. новых дел, а колебания по числу дел в них не превышали 1,3% к 2024 году. В большинстве других регионов судебная активность снизилась, исключением стал Татарстан, приросший в 2025-м на 9,13% дел.

Разительно поменялась картина по ответчикам.

В 2025 году впервые лидерами по числу претензий оказались юрлица, ведущие «деятельность органов госуправления по обеспечению военной безопасности и по обязательному социальному обеспечению».

На их долю пришлось 11,74% всех арбитражных споров за прошлый год (на 1% меньше, чем в 2024-м). Руководитель арбитражной практики Vegas Lex Артем Данцев поясняет, что этот ОКВЭД охватывает широкий спектр видов деятельности в сфере госуправления, как со стороны органов власти, так и связанных с ними структур, причем не только в сфере обороны и безопасности, но и строительства и дорожной инфраструктуры. Типовыми ответчиками, по его словам, выступают учреждения, выполняющие функции заказчика по госконтрактам, органы, администрирующие выплаты и взносы, а также организации, обеспечивающие функционирование объектов, финансируемых из бюджета.

Организации, занятые операциями с недвижимым имуществом, сместились с традиционного первого места на второе — их доля составила 11,14% дел за 2025 год, упав на 16,7% к 2024 году. Руководитель корпоративной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова объясняет это охлаждением рынка: «Сделок стало меньше, участники действуют осторожнее, из-за этого уменьшается и количество споров». На третьем и четвертом месте — юрлица из розничной (8,34%) и оптовой (7,65%) торговли, то есть с торговлей связано почти каждое шестое арбитражное дело. Торговые компании часто судятся с поставщиками, перевозчиками, арендодателями и покупателями, а основные причины исков — неоплата, споры о качестве товара и нарушении условий договоров, уточняет госпожа Алибекова. Самый заметный скачок в рейтинге ответчиков совершили предприятия из сферы сухопутного и трубопроводного транспорта, показав в 2025 году прирост на 22,43% (102,9 тыс. дел). Здесь «динамика может быть связана с перестройкой логистических цепочек и санкционной нагрузкой, что увеличило риски конфликтов между компаниями», полагает госпожа Скороходова.

Взвесив все за и против

Основной поток споров по-прежнему формируется в секторах с высокой экономической активностью, где риск ненадлежащего исполнения обязательств остается высоким, а платежная дисциплина слаба, указывает господин Данцев. К тому же, добавляет он, крупные компании продолжают активно инициировать судебные процессы, поскольку их «экономическая значимость превышает все сопутствующие судебные издержки». По словам госпожи Скороходовой, помимо пошлин на динамику арбитражных споров влияют также уровень экономической устойчивости бизнеса, отраслевая и региональная специфика.

Бизнес в целом стал более взвешенно подходить к разрешению возникающих споров, считает господин Зинченко: участники споров более рационально и тщательно анализируют не только перспективы дела, но и шансы реального последующего исполнения решения суда. В 2026 году Артем Данцев прогнозирует умеренное снижение числа арбитражных дел или даже стагнацию при сохранении текущего уровня деловой активности и платежной дисциплины. Управляющий партнер юрфирмы «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева ожидает смещения части споров в альтернативные институты, например, медиацию и третейские суды.

Анна Занина, Ян Назаренко