Обязательства трещат по швам

Компания «Одежда 3000», управляющая магазинами бюджетной одежды Modis, подала заявление о собственном банкротстве. Проблемы в бизнесе у сети начались после смерти ее основателя Игоря Сосина: за последние два года количество магазинов сократилось как минимум в три раза. Найти нового инвестора для развития Modis наследникам было непросто из-за общего падения спроса на одежду и обувь в России.

АО «Одежда 3000» 13 марта подало заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел. Это юрлицо управляет магазинами Modis. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Modis — сеть магазинов бюджетной одежды для женщин, детей и мужчин, существует с 2006 года. В 2024 году у компании было 120 торговых объектов. Сейчас, согласно «Яндекс Картам», доступен 31 магазин. В социальных сетях бренда указаны 10, а его официальный сайт не работает. Основатель Modis Игорь Сосин умер в 2020 году. Сейчас бизнесом управляют наследники. Выручка АО «Одежда 3000» в 2024 году, согласно СПАРК, составила 6,4 млрд руб., снизившись год к году на 33%. Чистый убыток достиг 1,5 млрд руб. против прибыли в размере 739 млн руб. годом ранее.

О финансовых проблемах Modis стало известно в конце 2025 года, тогда «Одежда 3000» сообщила о намерении подать заявление о банкротстве. В феврале 2026 года она уведомила о неплатежеспособности, указав своим кредитором китайского импортера Shanghai Newidea International Trade. Ему удалось взыскать с компании 44 млн юаней (569 млн руб.) в результате двух разбирательств.

Замдиректора юридической службы Neo Анатолий Россолай не исключает, что банкротство Modis связано с непосильной кредитной нагрузкой, дальнейшее увеличение задолженности только усугубит ситуацию, и собственники приняли решение закрыть бизнес. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что на розничном рынке в некоторых случаях проще открыть новый бизнес, чем оживить существующий.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева считает, что сложности у Modis начались после смерти собственника: потерялась цель и стратегия развития бренда, бизнес стал хуже управляться и начались операционные проблемы. Компанию можно было бы спасти, если бы наследники смогли быстро привлечь стратегического инвестора, рассуждает господин Ванчугов. Сейчас момент, по его мнению, упущен. Так, в 2024 году наследники господина Сосина нашли покупателя на другую основанную им сеть. Магазины товаров для дома и хобби Modi выкупил совладелец Melon Fashion Group Владимир Палий.

Но найти покупателя для Modis могло быть сложнее из-за негативной конъюнктуры на фешен-рынке. Проблемы сети могут объясняться общим ухудшением экономической ситуации и растущим давлением онлайн-канала, полагает руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. По подсчетам компании, объем рынка электронной коммерции в России по итогам 2025 года достиг 14,2 трлн руб., из которых 3,6 трлн руб. пришлось на продажи одежды и обуви. Согласно Infoline, в 2025 году доля онлайн-торговли в российском товарообороте составила 23,1% против 20,3% годом ранее.

В 2025 году больше четверти управляющих российских торговых центров отметили сокращение на 10–15% доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров.

Это сопровождалось массовым закрытием магазинов. В 2025 году об уходе с рынка объявили 28 брендов одежды и обуви, 23 из которых российские, говорят в NF Group. Покупатели стали чувствительнее к цене и чаще откладывают приобретение фешен-товаров, которые не относятся к категории первой необходимости, резюмирует эксперт по розничному бизнесу и потребительским рынкам Инна Гольфанд.

Дарья Андрианова