Путин разрешил ЧОП использовать для защиты объектов стрелковое оружие

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право специализированным частным охранным организациям (ЧОП) использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Оружие ЧОП смогут получить по запросу у Росгвардии.

Изменения вносят в закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты. Для получения оружия ЧОП необходимо направить обращение в Росгвардию, которое предварительно должно быть согласовано с региональным управлением ФСБ. Росгвардия вправе выдать требуемые модели оружия и патроны к нему, если они есть в наличии.

Правом использовать стрелковое оружие президент наделил:

частные охранные организации, учрежденные по закону «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

частные охранные организации, которые основаны стратегическими предприятиями, стратегическими акционерными обществами, субъектами естественных монополий, госкорпорациями и госкомпаниями;

частные охранные организации, которые охраняют объекты отраслевых федеральных органов исполнительной власти. В их число входят объекты высшего приоритета, которые должны быть в первую очередь оснащены средствами обнаружения нелегальных беспилотников.

Право использовать стрелковое оружие ЧОП получили на время проведения спецоперации для «антитеррористической защищенности» объектов. Сотрудники организаций будут использовать оружие для защиты объектов от беспилотников разных видов — воздушных БПЛА, подводных и надводных судов.

Законопроект 30 января внесла в Госдуму группа депутатов, в том числе председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, с начала СВО сохраняется угроза атак на объекты топливно-энергетического комплекса и другие критически важные объекты. Сейчас более 80% объектов ТЭК охраняют ЧОП, которым можно использовать только служебное оружие, отмечал господин Пискарев.