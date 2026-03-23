«Автомобилист» повел в серии play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» в первом матче 1/8 финала play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Автором дубля стал нидерландский форвард Даниэль Спронг, отличившийся на 21-й и 23-й минутах. Голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин отразил 31 бросок по своим воротам. Он впервые в карьере отыграл «на ноль» в матче play-off.

«Автомобилист» повел в серии до четырех побед — 1:0. Следующий матч противостояния состоится 25 марта в Екатеринбурге. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» — пятое.

Таисия Орлова