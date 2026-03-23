Аэропорт Краснодара начал обслуживать авиакомпанию из Египта

В аэропорту Краснодара встретили египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines. Представители авиагавани приветствовали экипаж первого рейса из Шарм-эш-Шейха и поздравили с началом полетной программы. Об этом сообщает пресс-служба администрации аэропорта.

Самолеты между Краснодаром и Шарм-эш-Шейхом будут курсировать по понедельникам. Вылет из Египта запланирован на 04:30, прилет в Краснодар — в 09:00. Обратный рейс отправляется в 10:30 и приземляется в Египте в 14:00.

Пресс-служба воздушной гавани напомнила, что полеты на египетский курорт из Краснодара также выполняет Nesma Airlines — по вторникам и пятницам. Билеты на рейсы обеих авиакомпаний доступны в составе туристических пакетов у партнеров.

Алина Зорина