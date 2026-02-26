Госдума запретила выдачу иностранцев-контрактников ВС России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете на выдачу иностранцев, воевавших на стороне России. Изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.

Закон запрещает по запросу других государств для дальнейшего уголовного преследования выдавать иностранцев:

служащих или служивших по контракту в Вооруженных силах России или «иных воинских формированиях»;

участвовавших в боевых действиях на стороне России.

В пояснительной записке отмечается, что закон соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отмечал, что изменения в инициативе «направлены на повышение уровня правовой защиты лиц, проходящих военную службу» в России.

21 февраля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, запрещающих выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших на стороне России. Госдума одобрила инициативу о штрафах для иностранцев вместо высылки, о защите их от запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации и реадмиссии. Поправки также лишают российские власти возможности отказать этой категории иностранцев в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство.

Подробнее — в материале «Контракт в один конец».