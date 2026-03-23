Пострадавшего из-за атаки БПЛА на порт «Кавказ» выписали из больницы
В Краснодарском крае из больницы выписали пострадавшего в результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
Атака беспилотных летательных аппаратов на порт «Кавказ» в Темрюкском районе произошла в ночь на 14 марта. В результате происшествия пострадали три человека, двоих госпитализировали. Один человек был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Беспилотники также повредили техническое судно. В результате атаки на причальном комплексе произошло возгорание.