Пострадавшего из-за атаки БПЛА на порт «Кавказ» выписали из больницы

В Краснодарском крае из больницы выписали пострадавшего в результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Атака беспилотных летательных аппаратов на порт «Кавказ» в Темрюкском районе произошла в ночь на 14 марта. В результате происшествия пострадали три человека, двоих госпитализировали. Один человек был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Беспилотники также повредили техническое судно. В результате атаки на причальном комплексе произошло возгорание.

Алина Зорина