«Красивые» номера уходят в портал

Правительство поддержит законопроект, разрешающий гражданам за деньги через портал госуслуг резервировать «красивые» автомобильные номера определенных серий. Поправки были разработаны фракцией «Новые люди» после того, как идею поддержал президент Владимир Путин. Конкретных расценок пока нет — известно, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр. Депутаты уже подсчитали, что за счет нововведения федеральный бюджет будет ежегодно пополняться на 25 млрд руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, по данным “Ъ”, подготовила положительный отзыв на законопроект, который впервые вводит для граждан механизм резервирования автомобильных государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств» внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» в октябре 2025 года. За месяц до этого лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на встрече президента с думскими фракциями предложил Владимиру Путину ввести продажу «красивых» (с определенным сочетанием букв и цифр) номеров на портале госуслуг. «Почему нет? Чего здесь такого? Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается»,— ответил депутату глава государства.

В законопроекте прописали, что автовладельцы смогут с 1 июля 2026 года зарезервировать номер из числа доступных через портал госуслуг.

«Регистрирующий орган» (ГИБДД) установит конкретный порядок резервирования, а также размер платы за услугу, причем внесенные за бронь деньги возвращаться не будут. Отсутствие такого механизма, говорят парламентарии, породило «теневой рынок комбинаций номерных знаков». Как конкретно работает этот рынок, депутаты не поясняют. В РФ давно существуют аукционы по продаже «красивых» номеров, цены на которые могут достигать нескольких миллионов рублей. «Новые люди» подсчитали, что поправки могут принести в федеральный бюджет до 25 млрд руб. в год.

В кабинете обратили внимание на то, что новая услуга — юридически значимое действие, а значит, ко второму чтению нужно «конкретизировать правовую природу платы и деятельности по резервированию номеров». В правительстве также считают, что новой процедуре необходимо придать больше «прозрачности», поэтому нужна «гибкая» система платы за резервирование в зависимости от «характеристик» конкретного номера. Что именно имеется в виду под «характеристиками», в проекте отзыва не сказано — видимо, речь идет о конкретных сочетаниях символов.

Из материалов проекта правительственного отзыва следует, что документ был поддержан без замечаний Минфином, МВД, Минтрансом, Минюстом и ФСБ, с замечаниями — Минэкономики, Минцифры и Генпрокуратурой. Разногласия между ведомствами урегулировал первый вице-премьер Денис Мантуров. Счетная палата обратила внимание на то, что в проекте не прописана норма, согласно которой деньги за резервирование ГРЗ должны направляться в федеральный бюджет.

По данным “Ъ”, в рамках этой же инициативы МВД планирует прекратить деятельность теневого рынка по торговле номерами, исключив возможность покупки ГРЗ вместе с машиной.

В базе данных Госдумы говорится, что депутаты рассмотрят поддержанный правительством законопроект в весеннюю сессию.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов предлагает ввести систему по аналогии с продажей номеров сотовыми операторами. «К примеру, три одинаковые цифры — одна госпошлина, три одинаковые цифры и три одинаковые буквы — другая,— поясняет он.— Если хочешь выбрать номер с каким-то сочетанием букв и цифр, не имеющим отношения к "золотым" сочетаниям, пожалуйста, заплати 5 тыс. руб.». Теневой рынок, скорее всего, не исчезнет, но цены на нем будут соответствовать государственным, считает господин Шкуматов. Вероятно, продолжает эксперт, на рынке можно будет купить редкие сочетания, которые не выставляются на «Госуслугах». «Важно, чтобы государство не устанавливало слишком высокие цены на номера. Если ценники будут в районе 500 тыс. руб., то никто этим пользоваться не будет»,— обращает внимание Петр Шкуматов.

Разработать систему продажи номеров власти пытаются более 15 лет. В 2010 году вышло распоряжение правительства №1310 разработать правила организации и проведения открытых аукционов по «присвоению» номеров. Сначала механизм планировалось установить в законе «О государственной регистрации транспортных средств». Затем в 2018 году Минэкономики предложило уже проект постановления правительства, согласно которому гражданам предлагалось через механизм торгов разрешить выкупать «красивые» номера через портал госуслуг. Например, заплатить (в качестве базовой цены) 600 тыс. руб. за номер с сочетанием одной буквы и цифры — А111АА или О777ОО. В 2019 году против аукционов выступила ГИБДД: ведомство опасалось, что торгами номерами заинтересуются перекупщики. В 2020 году ГИБДД предложила альтернативу: автовладельцу, который запрашивает на «Госуслугах» регистрацию авто, предложат выбрать номер из массива доступных (то есть, по сути, то же самое, что предлагают депутаты сейчас). Однако этот проект не был реализован. В 2023 году «Новые люди» обратились в правительство с просьбой реанимировать поправки. Спустя два года депутаты решили задать уже прямой вопрос Владимиру Путину.

Иван Буранов