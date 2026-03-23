В Дагестане учредят республиканскую гильдию риэлторов

Минстрой Дагестана активно готовит создание региональной Гильдии риэлторов, чтобы навести порядок на рынке недвижимости, сообщает «РИА Дагестан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр Бахтиар Уллаев лично курирует подсчет всех специалистов, работающих в отрасли, — ведомство уже ведет учет риэлторов по всей республике. Гильдия поможет повысить их компетентность, защитит покупателей и продавцов, обеспечит соблюдение законов и этики. Уллаев подчеркивает: такие меры сократят долю «серого» посредничества, сделают сделки прозрачными и укрепят доверие граждан к рынку.

Власти вводят строгие правила для участников рынка. Они создадут единый региональный реестр риелторов с четкими стандартами услуг, аккредитованными при застройщиках. Обязательное страхование профессиональной ответственности станет пропуском на рынок — без полиса риэлтор не допустят к работе. Эти шаги повторяют опыт других регионов: например, Ярославская гильдия риэлторов объединяет специалистов для обмена данными и создания информационной сети, что ускоряет сделки и снижает риски. В Дагестане аналогичный реестр решит хаос с нелегальными посредниками, которых в Махачкале и районах полно — местные порталы фиксируют десятки агентов без проверки.

Рынок недвижимости в Дагестане хаотичен: власти борются с частной застройкой без разрешений, а девелоперы переходят на эскроу-счета и банковскую аккредитацию. Еще в 2024 году врио министра Александр Нестеров анонсировал «Регистр строящегося жилья» — базу всех объектов от участка до регистрации в ЕГРН, чтобы отслеживать налоги и капремонт. К 2025 году застройщики получили жесткие требования: без документов не строить, что подтолкнуло рынок к легализации. Гильдия риэлторов логично дополнит эти усилия — в республике растут продажи новостроек, но низкие сделки по ДДУ и наличные расчеты портят статистику.

Похожие инициативы работают в СКФО: «Гильдия строителей СКФО» с 2009 года внедряет стандарты и обучение. В Дагестане гильдия запустится в ближайшие месяцы, как только завершат учет — это ускорит контроль за 100+ риэлторскими фирмами в Махачкале и районах. Жители получат защиту от мошенников, а рынок станет более прозрачным.

Станислав Маслаков