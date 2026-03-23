Администрация Трампа хочет остановить расследование против DOGE

Как сообщает агентство Bloomberg, администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой остановить расследование против так называемого департамента государственной эффективности (DOGE), начатое общественной организацией «Граждане за подотчетность и этику в Вашингтоне» (CREW).

Ходатайство в суд направлено 18 марта Министерством юстиции США, которое хочет добиться запрета на получение информации о деятельности DOGE. В свое очередь, CREW требует раскрыть информацию о деятельности департамента, который в свое время возглавлял Илон Маск. Общественная организация ссылается на положения федерального закона о свободе информации.

DOGE был создан по указу Дональда Трампа 20 января 2025 года. В его задачу входила борьба с избыточными государственными расходами, которые, по словам Дональда Трампа, допустила прежняя администрация Джозефа Байдена. С самого начала деятельность департамента вызвала многочисленные скандалы. В итоге DOGE закрыли уже в ноябре 2025 года, но его деятельность стала поводом для судебных исков.

В феврале суд обязал Илона Маска и нескольких чиновников Госдепартамента дать показания под присягой об их роли в расформировании Агентства по международному развитию (USAID). В иске говорилось, что DOGE господина Маска предпринял незаконные попытки ликвидировать крупнейшую в мире гуманитарную организацию, не имея на то полномочий.

Евгений Хвостик