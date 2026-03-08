NYT: департамент Маска DOGE с помощью ChatGPT отменил гранты на $100 млн

Департамент эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, созданный для сокращения расходов, использовал искусственный интеллект для выявления и отмены финансирования грантов Национального фонда гуманитарных наук. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы департамента и иски грантополучателей.

Фото: Jose Luis Magana / AP Илон Маск

Сотрудники ведомства направляли в ChatGPT запросы, чтобы определить, относятся ли проекты к вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности. ИИ должен был отвечать «да» или «нет», не превышая 120 символов. На основе таких оценок был составлен список из 1477 «проблемных» грантов, большинство из которых выделили при президенте Джо Байдене. В результате фонд вернул в бюджет более $100 млн.

DOGE был создан по указу Дональда Трампа 20 января 2025 года, его возглавил Илон Маск. Департамент закрыли в ноябре того же года, но его действия уже привели к судебным искам. Американские научные и авторские организации требуют восстановить гранты, утверждая, что отмена носила дискриминационный характер.

В числе лишившихся финансирования проектов — документальный фильм о еврейских женщинах в годы Холокоста, оцифровка афроамериканских газет и 40-томная серия по истории американской музыки.

В феврале Федеральный суд США обязал Илона Маска и нескольких чиновников Госдепартамента дать показания под присягой об их роли в расформировании Агентства по международному развитию (USAID). В иске говорилось, что DOGE господина Маска предпринял незаконные попытки ликвидировать крупнейшую в мире гуманитарную организацию, не имея на то полномочий.