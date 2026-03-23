Еврокомиссия призвала страны ЕС начать закачку газа к зиме заранее

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза уже сейчас приступить к закачке газа и координировать подготовку к следующему отопительному сезону, следует из сообщения ведомства. Решение связано с высокой волатильностью рынка.

В Брюсселе подчеркнули, что энергетическая безопасность ЕС сохраняется благодаря ограниченной зависимости от поставок из региона и СПГ, проходившего через Ормузский пролив до конфликта. При этом своевременные совместные действия необходимы для пополнения хранилищ и адаптации к изменяющимся условиям.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что заблаговременная закачка сырья позволит растянуть сезон накопления запасов, снизить давление на цены и избежать ажиотажа к концу лета. В письмах министрам энергетики он напомнил о гибкости правил ЕС по заполнению хранилищ.

Запасы газа в европейских подземных хранилищах сократились на 28,5% и составили около 31,9 млрд куб. м, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 20 марта.