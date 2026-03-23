Работы по капитальному ремонту домов начались в Новороссийске

В 2026 году в Новороссийске отремонтируют 46 многоквартирных домов. Как сообщили в правительстве Краснодарского края, работы уже ведутся по четырем адресам.

В настоящее время на улице Суворовской осуществляется замена кровли, в жилом доме на улице Советов ремонтируют фасад. В одном доме в Гайдуке и двух домах на улице Козлова проводятся работы по обновлению инженерных сетей.

Всего, согласно утвержденному плану, в городе отремонтируют 29 крыш и 18 фасадов, 18 систем электроснабжения, четыре лифта, две канализационные и шесть отопительных систем.

