На КМВ начались масштабные отключения воды из-за пересохшего водохранилища

Перебои с водоснабжением в Предгорном округе связаны с падением уровня воды в Эшкаконском водохранилище, которое питает в том числе города Кавминвод, сообщил глава округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.

На этом фоне региональные власти и «Ставрополькрайводоканал» переводят ряд населенных пунктов на резервную схему, чтобы не допустить полного прекращения подачи ресурса. С 24 марта поселки Нежинский, Подкумок, Урожайный, Чкалова, а также юго-западная часть станицы Ессентукской перейдут на водоснабжение от резервного водовода, идущего от Кубанских очистных сооружений.

По данным министра ЖКХ Ставропольского края Александра Рябикина, уровень воды в Эшкаконском водохранилище уже опустился до отметок, которые не позволяют в полном объеме обеспечивать привычные отборы для городов и поселков, завязанных на эту систему. Чтобы поддержать объемы, «Ставрополькрайводоканал» готовит к работе резервный водовод, который способен дополнительно подать в зону Кавминвод до 10 тыс. кубометров воды в сутки, что эквивалентно суточному потреблению среднего по размеру города-курорта. Однако даже с учетом этого ресурса коммунальщики предупреждают о снижении давления в сети и риске кратковременного ухудшения качества воды, в том числе появления легкой мутности при переключении потоков.

Николай Бондаренко сообщил, что временная схема вступит в силу 24 марта, а ее срок пока не определен и будет зависеть от регулировки режима работы Эшкаконского водохранилища и притока поверхностных вод. Власти рекомендуют жителям затронутых поселков сделать запас воды примерно на сутки и по возможности скорректировать бытовое потребление, чтобы не перегружать сеть в часы максимального разбора. Параллельно администрация округа совместно с ресурсоснабжающей организацией организует подвоз воды: по мере необходимости в населенные пункты направят автоцистерны, заявки будут принимать через диспетчерские службы и местные администрации.

Отдельная схема готовится для Кисловодска, где, по словам главы минЖКХ, с 25 марта при дальнейшем снижении уровня в водохранилище могут ввести график подачи воды дважды в день — с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 по московскому времени. В городе-курорте планируют задействовать до десяти спецмашин «Ставрополькрайводоканала» для развоза воды по заявкам жителей, что должно частично компенсировать сокращение подачи по сетям. Власти напоминают, что подобные ограничения уже вводили в феврале на Кавминводах при аварии на магистральном водоводе в Предгорном округе: тогда ограничения коснулись Ессентуков, Пятигорска, Лермонтова, Железноводска, Минераловодского и Предгорного округов, а режим ЧС в Пятигорске сопровождался ростом цен на бутилированную воду до 150–300 рублей за пятилитровую тару.

Региональные власти рассматривают текущую ситуацию как следствие одновременного влияния природных и инфраструктурных факторов. Эшкаконское и другие водохранилища края испытывают повышенную нагрузку из-за маловодных периодов, тогда как значительная часть систем водоснабжения в Кавминводах и сельских округах остается изношенной: ряд магистральных водоводов построили еще в 1950–1960-х годах, а серьезных инвестиций в обновление сетей не проводили с 1970-х. На этом фоне край реализует многолетнюю программу модернизации: в 2025 году, по данным МинЖКХ, отремонтировали 93 км водоводов и профинансировали еще 15,3 км за счет федерального и регионального бюджетов.

Станислав Маслаков