К восстановлению мостов на Петровской набережной в Воронеже приступят летом

Работы по восстановлению пешеходных мостов на Петровской набережной могут быть начаты только после 20 июня. К этому времени планируется разработать новое проектное решение. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин во время пресс-подхода на еженедельном совещании в администрации.

«До 20 июня будет действовать нерестовый запрет, после этого приступим к восстановительным работам. Будут новые сваи и монтаж всех элементов с устранением тех замечаний, которые были»,— пояснил градоначальник.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба был введен на Петровской набережной Воронежа в начале прошлой недели в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. Конструкции дали крен, который усиливался из-за таяния льда. По результатам обследования окончательно не было установлено, кто несет ответственность за это — подрядчик или проектировщик. К концу недели стало известно, что демонтаж произведет АО «ПО "Возрождение"», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже.

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств. Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты. Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК). Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ. Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков. Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина Ульяна Ларионова