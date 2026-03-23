К восстановлению мостов на Петровской набережной в Воронеже приступят летом

Работы по восстановлению пешеходных мостов на Петровской набережной могут быть начаты только после 20 июня. К этому времени планируется разработать новое проектное решение. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин во время пресс-подхода на еженедельном совещании в администрации.

«До 20 июня будет действовать нерестовый запрет, после этого приступим к восстановительным работам. Будут новые сваи и монтаж всех элементов с устранением тех замечаний, которые были»,— пояснил градоначальник.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба был введен на Петровской набережной Воронежа в начале прошлой недели в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. Конструкции дали крен, который усиливался из-за таяния льда. По результатам обследования окончательно не было установлено, кто несет ответственность за это — подрядчик или проектировщик. К концу недели стало известно, что демонтаж произведет АО «ПО "Возрождение"», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже.

Как Петровская набережная пережила зиму

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ульяна Ларионова