К восстановлению мостов на Петровской набережной в Воронеже приступят летом
Работы по восстановлению пешеходных мостов на Петровской набережной могут быть начаты только после 20 июня. К этому времени планируется разработать новое проектное решение. Об этом сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин во время пресс-подхода на еженедельном совещании в администрации.
«До 20 июня будет действовать нерестовый запрет, после этого приступим к восстановительным работам. Будут новые сваи и монтаж всех элементов с устранением тех замечаний, которые были»,— пояснил градоначальник.
Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба был введен на Петровской набережной Воронежа в начале прошлой недели в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. Конструкции дали крен, который усиливался из-за таяния льда. По результатам обследования окончательно не было установлено, кто несет ответственность за это — подрядчик или проектировщик. К концу недели стало известно, что демонтаж произведет АО «ПО "Возрождение"», которое занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже.