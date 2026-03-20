Демонтаж аварийных мостов на Петровской набережной Воронежа начнется на следующей неделе

Подрядная организация «Возрождение» приступит к подготовке демонтажа пешеходных конструкций на Петровской набережной Воронежа в начале следующей недели. Работы планируется завершить до 20 апреля, сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На сегодня ситуация следующая: мероприятия по демонтажу проведем за счет средств бюджета и обратимся в суд для компенсации понесенных расходов. Так как по результатам обследования окончательно не установлена однозначная вина либо проектировщика, либо подрядчика, то они представят свои позиции в суде»,— сообщил градоначальник.

По его словам подрядная организация «Возрождение» приступит к подготовке к демонтажу конструкций в начале будущей недели. Проект демонтажа уже разработан, все работы будут актироваться с фото- и видеофиксацией для дальнейших судебных разбирательств. До 20 апреля демонтаж должен быть завершен.

По данным Rusprofile, АО «ПО "Возрождение"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июле 1997 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 3,9 млн руб. Гендиректором является Михаил Клобертанс. Учредители не раскрываются, ранее единственным собственником была Евгения Букато. По итогам 2024 года выручка компании составила 22,4 млрд руб., чистая прибыль — 563,3 млн руб. АО занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба был введен на Петровской набережной Воронежа в начале недели в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. Конструкции дали крен, который усиливался из-за таяния льда.

Ульяна Ларионова

Фотогалерея

Как Петровская набережная пережила зиму — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утки на талой воде у Петровской набережной

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работы по первой очереди в декабре 2023 года завершил филиал «Россетей» «Воронежэнерго», хотя сроки были сдвинуты

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контракт на благоустройство второй очереди за 1 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Подрядчик так же неоднократно срывал сроки проведения работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Качество работы ПМК на объекте неоднократно критиковали, а власти привлекали дополнительных подрядчиков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Летом 2025-го в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной обвинили директора местного МУПа Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале февраля с ПМК расторгли несколько крупных контрактов, затем компания получила банкротный иск и попала в реестр недобросовестных

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этой неделе городские власти ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов — в аварийном состоянии объекта власти обвинили ПМК

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение деревянного настила на Петровской набережной на фоне инсталляции к 300-летию Воронежской губернии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Электрический щит на Петровской набережной на фоне детской площадки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденная гофра с оголенным кабелем рядом с пешеходной зоной на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Птица на Петровской набережной на фоне Воронежского водохранилища

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Детские горки на Петровской набережной, огражденные металлическим забором

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Предупреждение о запрете эксплуатации оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лежак на парящем мосту Петровской набережной за ограждением в пасмурную погоду

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Табличка о запрете использования оборудования на детской площадке

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Питьевой фонтанчик на детской площадке Петровской набережной, который горожане заполнили мусором и стали использовать как урну

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Газоны на второй очереди Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Деревянный настил пешеходной зоны на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с наклоненной опорой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Горожанин на прогулке на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкции парящего моста с признаками деформации опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конструкция парящего моста на Петровской набережной с надписью маркером «Опоры нет!»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на лед Воронежского водохранилища с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящий мост на Петровской набережной с нарушением геометрии опор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные элементы конструкции парящего моста, разбросанные на деревянном настиле Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Песчаное покрытие волейбольной площадки на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Волейбольная площадка на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на ВОГРЭС с Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенные основания опор парящего моста на Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утки на талой воде у Петровской набережной

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Памп-трек на Петровской набережной после схода снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Скейт-площадка на Петровской набережной с тушей мертвой птицы на вскрывшемся от снега газоне

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Камера видеонаблюдения на Петровской набережной с поврежденным креплением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

