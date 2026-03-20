Демонтаж аварийных мостов на Петровской набережной Воронежа начнется на следующей неделе

Подрядная организация «Возрождение» приступит к подготовке демонтажа пешеходных конструкций на Петровской набережной Воронежа в начале следующей недели. Работы планируется завершить до 20 апреля, сообщил мэр города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

«На сегодня ситуация следующая: мероприятия по демонтажу проведем за счет средств бюджета и обратимся в суд для компенсации понесенных расходов. Так как по результатам обследования окончательно не установлена однозначная вина либо проектировщика, либо подрядчика, то они представят свои позиции в суде»,— сообщил градоначальник.

По его словам подрядная организация «Возрождение» приступит к подготовке к демонтажу конструкций в начале будущей недели. Проект демонтажа уже разработан, все работы будут актироваться с фото- и видеофиксацией для дальнейших судебных разбирательств. До 20 апреля демонтаж должен быть завершен.

По данным Rusprofile, АО «ПО "Возрождение"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июле 1997 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 3,9 млн руб. Гендиректором является Михаил Клобертанс. Учредители не раскрываются, ранее единственным собственником была Евгения Букато. По итогам 2024 года выручка компании составила 22,4 млрд руб., чистая прибыль — 563,3 млн руб. АО занимается реализацией третьего этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба был введен на Петровской набережной Воронежа в начале недели в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. Конструкции дали крен, который усиливался из-за таяния льда.

Ульяна Ларионова