В Ярославле экс-сотруднице «Горзеленхозстроя» вынесли приговор

Красноперекопский районный суд Ярославля приговорил бывшую сотрудницу муниципального предприятия к 7,5 годам лишения свободы условно и штрафу в 9 млн руб. за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет об экс-сотруднице «Горзеленхозстроя». Как установил суд, обвиняемая, будучи руководителем структурного подразделения предприятия, в 2022 – 2024 годах получала от подрядчиков деньги и передавала их своим руководителям.

Средства передавались за приемку благоустройства в рамках муниципального контракта без проверки факта их выполнения, а также качества и объема. Всего таким путем было передано 5 млн руб.

Гособвинение по уголовному делу в отношении экс-сотрудницы поддержал прокурор Красноперекопского района Павел Спесивцев. Обвиняемой также назначен испытательный срок на 5 лет. Приговор в силу не вступил, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В период с 2021 по 2024 год руководителям «Горзеленхозстроя» был Виталий Запевалов. В 2024 году он был отправлен под домашний арест после возбуждения уголовного дело о мошенничестве с переплавкой снега в городе, которое выявила прокуратура. В 2025 году стало известно, что господин Запевалов отправился на СВО.

Алла Чижова