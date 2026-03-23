Специалисты Росдортехнологии проверяют дороги нацпроекта в Адыгее

Федеральные эксперты ФГБУ «Росдортехнология» прибыли в Адыгею для проверки дорожных объектов, построенных в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба минстроя Адыгеи.

Главным объектом инспекции стало строительство второго этапа третьей очереди обхода Майкопа. Комиссия оценила соответствие работ проектной документации и нормативам, проверила качество материалов и технологий, провела контрольные измерения конструктивных элементов.

«Проект строительства нового этапа обхода г. Майкопа является частью масштабной работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры нашей республики, который призван решить следующие задачи: разгрузить столицу региона от транзитных потоков и повысить комфорт и безопасность для участников движения»,— сообщил начальник отдела строительства регионального «Автодора» Павел Бахтин.

Протяженность нового участка объездной дороги составит 11,14 км. Завершить работы планируется к 2032 году.

Кроме того, специалисты проведут аналогичные проверки на объектах региональной дорожной сети, отремонтированных в предыдущие годы. По данным министерства, такие инспекции обеспечивают системный контроль качества дорожного строительства и эксплуатации объектов, а также гарантируют соответствие реализуемых проектов нормативам и требованиям безопасности.

